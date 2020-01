Il monopattino è di destra. L'ultima follia dei radical chic (Di lunedì 13 gennaio 2020) Marco Gervasoni La metro, il treno e ancor più il pullman sono di sinistra, l'auto e la due ruote di destra. L'aeroplano, un tempo di destra, ora è di sinistra, tanto che il filosofo Jean-Claude Michéa chiama gauche kérosène quella fighetta globalista, che gira il mondo e non è radicata da nessuna parte. La bicicletta invece è nata di sinistra e lo è sempre rimasta, anche se oggi nelle metropoli è simbolo della sinistra bobo, borghese bohémien, ecologista alla Greta. Non è un tentativo di aggiornare la lista della celebre canzone di Gaber e Luporini, ma una riflessione sollecitata da un lungo, e serioso, pezzo apparso ieri sul giornale della gauche per eccellenza, Le Monde, in cui si accusa la trottinette, cioè il monopattino elettrico, di essere di destra. Mentre a Milano e a Roma se ne vedono ancora pochi, a Parigi si rischia invece di essere investiti da uno di quelli, ... Leggi la notizia su ilgiornale

