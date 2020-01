Il lato segreto della notte di Teheran (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’aereo abbattuto dai missili iraniani nei cieli di Teheran non è “solo” un disastro che ha ucciso centinaia di persone innocenti. I suoi effetti sono molto più importanti di quello che può sembrare, con un sistema di governo che traballa di fronte alle accuse occidentali e una popolazione che ha dimenticato ben presto l’unità di intenti dopo la morte di Qasem Soleimani per riversare la rabbia contro le autorità. La notte di Teheran sembra interminabile. Dopo l’omicidio di Soleimani, le lancette dell’orologio sembrano essersi fermate in Iran: bloccate in un incubo da cui il sistema degli ayatollah non sembra in grado di riprendersi. E i primi a esserne indeboliti sono i Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran, che hanno perso non solo il loro uomo di punta in Medio Oriente e cerniera con le potenze straniere e la Guida Suprema Ali Khamenei, ma anche ... Leggi la notizia su it.insideover

