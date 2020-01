Il Governo italiano sosterrà il dialogo tra Cina e Hong Kong (Di lunedì 13 gennaio 2020) « E' tempo di dire che, oltre alla globalizzazione delle monete, dei mercati, degli scambi e delle tecnologie, c'è anche un grande tema di globalizzare i diritti umani e di garantire che i diritti umani e civili siano tutelati e rispettati sotto ogni cielo e in ogni territorio ». Belle parole. A pronunciarle alla Camera il deputato Piero FASSINO (PD). L'occasione gli è stata data dal dibattito sugli eventi di Hong Kong, territorio oramai da mesi afflitto da proteste dei cittadini e violenze delle (...) - Economia / Cina, Governo, , Hong Kong Leggi la notizia su feedproxy.google

matteorenzi : La situazione libica è drammatica. Il governo italiano non sta raccogliendo successi ma il problema è più ampio. Gl… - carlosibilia : A #Foggia questa mattina in campo tutte le #forzedellordine in un blitz della “squadra Stato” a contrasto dell’esca… - GiuseppeConteIT : Congratulazioni al Presidente @sanchezcastejon per la sua rielezione. Da parte mia e del Governo italiano i miglior… -