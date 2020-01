Il gip di Avellino: I piloni del viadotto autostradale Cerrano si sono spostati di 7 cm. Stop ai mezzi pesanti (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Le stampelle con cui è stato costruito il viadotto hanno subito spostamenti tali da rendere le superfici contrapposte, in corrispondenza della mezzeria, schiacciate l’una sull’altra…, mentre in ‘corrispondenza delle pile… sono presenti degli spostamenti in profondità dell’ordine di sette centimetri”. È uno dei passaggi del gip di Avellino, Fabrizio Ciccone, nel provvedimento che dispone il «divieto assoluto di transito» ai mezzi pesanti sul viadotto Cerrano dell’A14, tra Pescara Nord e Pineto. Il provvedimento – di cui l’Ansa è in possesso – è stato emesso il 18 dicembre e fa seguito a quello di sequestro già sussistente per la questione dei new jersey. Nel documento viene citata, tra l’altro, una nota che l’Ufficio ispettivo territoriale di Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva ... Leggi la notizia su ildenaro

infoitinterno : Gip di Avellino: nel viadotto Cerrano sull'A14 le pile si sono spostate di 7 cm - infoitinterno : Autostrada A14, il gip di Avellino: 'Le pile del viadotto Cerrano si sono spostate di 7 cm' - infoitinterno : Viadotto Cerrano: «Pile spostate di 7 cm». L'allarme del Gip di Avellino -