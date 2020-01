Il Giornale: Conte si lamenta per il mercato per distogliere l’attenzione dai deficit tecnici (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sul Giornale la disamina della partita dell’Inter contro l’Atalanta. Un match in cui Gasperini pul recriminare più di Conte. “Il tecnico dell’Inter, una volta di più ha invece puntato l’indice sui limiti qualitativi della sua rosa: il solito modo per battere acquisti a casa Suning e distogliere l’attenzione dai deficit tecnici emersi durante la partita, evidenti anche dalla facile lettura delle sue due sostituzioni”. Il quotidiano scrive che “implacabile e quasi perfetta contro le squadre di medio-basso profilo (solo la Fiorentina le ha strappato un punto), la squadra di Conte balbetta invece quando il livello degli avversari si alza”. Vince solo con le squadre più deboli “ha sempre vinto e spesso maramaldeggiato contro gli avversari più deboli”. L'articolo Il Giornale: Conte si lamenta per il mercato per distogliere ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Il Giornale: #Conte si lamenta per il mercato per distogliere l’attenzione dai deficit tecnici La squadra nerazzur… - Viv_Dany : @RichbonesE @ilgiornale Lascia perdere, per Il Giornale ogni volta che Salvini parla, qualsiasi sia l'argomento, an… - Marcell78225090 : RT @nicorst: ??#Corriere: #Conte vede solo #Haftar, gaffe diplomatica ??#Stampa: pasticcio diplomatico ??#Giornale: dilettanti senza fronti… -