Il Gianni Loia non ci sta: “Noi minacciati, voi pessima cultura sportiva” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo le accuse dell’Atletico Brigante in merito ai cori ‘razzisti’ di qualche spettatore sul campo di Tocco Caudio, arriva pronta e ferma la risposta del Gianni Loia, che chiarisce alcuni aspetti di una vicenda che resta molto triste. Le parole, forti e determinate, arrivano dal dirigente della compagine tocchese, Rocco Cesare: “Mi spiace che al giorno d’oggi ancora si scrivano ca**ate immani. Noi giocavamo in casa e venivamo, oltre che scalciati disumanamente, minacciati a più riprese. Ma dove si vedono personaggi in campo che cercano lo scontro fisico in ogni azione, si presentavano sempre minacciosi e a muso duro. Detto ciò, noi fino alla stagione scorsa abbiamo avuto ragazzi di colore con noi, ragazzi educatissimi e simpaticissimi in campo e fuori, cosa che non ho ravvisato nei ragazzi dell’Atletico Brigante ... Leggi la notizia su anteprima24

