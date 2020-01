Il Fatto e la tesi copiata: con la Madia leoni, con la Azzolina… (Di lunedì 13 gennaio 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina si difende da chi la accusa di aver copiato la tesi spiegando che «non è né una tesi di laurea né un plagio né null’altro» ma solo la relazione finale della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (la Ssis). Non una tesi di laurea, non una tesi di dottorato quindi. Il problema è che Lucia Azzolina è attualmente il ministro dell’Istruzione e che la Ssis – utile o disastrosa che sia stata – era la scuola di specializzazione biennale che gli aspiranti docenti delle scuole superiori dovevano frequentare come corso di formazione all’insegnamento. Lucia Azzolina e l’elaborato finale della Ssis Ma non stiamo qui a discutere se il plagio (o meglio le mancate citazioni) siano una colpa grave. Del resto il partito della Azzolina, il MoVimento 5 Stelle, “copiò” senza citare le fonti intere ... Leggi la notizia su nextquotidiano

matteorenzi : Non so se la Ministra Azzolina abbia copiato la tesi. Ma la #DoppiaMorale dei 5Stelle e del Fatto che per molto men… - carlo_torino : RT @matteorenzi: Non so se la Ministra Azzolina abbia copiato la tesi. Ma la #DoppiaMorale dei 5Stelle e del Fatto che per molto meno hanno… - YesIKnowMyWay65 : @TIZIANAPOESIA @Gio15474822 mah sai, lei, dal suo punto di vista, ha anche ragione, nel senso che ha fatto un'anali… -