Il coronavirus in Cina e i rischi per l’Italia (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Cina ha pubblicato su una piattaforma online liberamente accessibile la parte iniziale della sequenza genetica del virus misterioso che finora ha provocato 41 casi di polmonite, sette dei quali gravi, e un decesso nella città di Wuhan. L’appello a condividere i dati era arrivato dai ricercatori di tutto i mondo perché ormai è chiaro a tutti quanto il tempo giochi un ruolo cruciale in queste situazioni, soprattutto se improvvisamente dovesse essere urgente un vaccino. Il virus appartiene alla stessa famiglia del virus della Sars che ha colpito fra il 2002 e il 2003. La sequenza genetica è stata depositata nella GenBank, la banca dati pubblicamente accessibile, punto di riferimento internazionale per i dati genetici. Il primo a diffondere la notizia su Twitter è stato il virologo e biologo evoluzionista Edward Holmes, dell’università australiana di Sydney. ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Noovyis : (Il coronavirus in Cina e i rischi per l’Italia) Playhitmusic - - neXtquotidiano : Il coronavirus in Cina e i rischi per l'Italia - RadioWellnessIT : Isolato il #virus colpevole del focolaio di #polmonite in #Cina. Si tratta di un #coronavirus strettamente correlat… -