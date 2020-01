Il cantante mascherato, Milly Carlucci sulla finale: “Lascerà senza fiato!” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Milly Carlucci sulla finale de Il cantante mascherato: “Il vincitore lascerà senza fiato” Andrà in onda venerdì in prima serata su Rai1 l’attesissima seconda puntata de Il cantante mascherato, il nuovo programma condotto da Milly Carlucci, che il 10 gennaio ha debuttato con quasi 4 milioni e mezzo di telespettatori e più del 20% di share, surclassando la concorrenza del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Saranno quattro in totale le puntate della prima edizione italiana de Il cantante mascherato (The masked singer all’estero), l’ultima delle quali prevista per venerdì 31 gennaio. E proprio della finale de Il cantante mascherato Milly Carlucci ha parlato in un’intervista pubblicata sul numero di DiPiùTV uscito in edicola alcuni giorni fa, dichiarando: Quando si scoprirà il vincitore ci sarà un tripudio di applausi. Dalla maschera vincitrice ... Leggi la notizia su lanostratv

