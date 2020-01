Il cantante mascherato, Matano smentisce: “Non ci sono”. Milly lo blocca (Di lunedì 13 gennaio 2020) Alberto Matano smentisce la sua partecipazione a Il cantante mascherato: la reazione di Milly Carlucci Il nome di Alberto Matano è circolato di recente in rete tra quelli dei possibili concorrenti de Il cantante mascherato, come da lui stesso confermato in occasione di un’ospitata di Milly Carlucci a La vita in diretta avvenuta qualche tempo fa, ma anche durante quella odierna. La conduttrice de Il cantante mascherato oggi è infatti tornata nel salotto di Alberto Matano e Lorella Cuccarini per commentare il successo d’ascolti che il primo appuntamento del suo nuovo show ha avuto. E proprio al momento del suo ingresso in studio Matano, indossando una maschera (come si vede nella foto), ha fatto una rivelazione, ossia: Hanno scritto che io sarei potuto essere tra gli 8 concorrenti de Il cantante mascherato. Non lo sono! Milly lo ha quindi fermato dicendogli: “No, non ... Leggi la notizia su lanostratv

