Il Cantante Mascherato dal 10 gennaio, tutto sul nuovo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci (Di lunedì 13 gennaio 2020) Venerdì 10 gennaio alle 21.25 partirà la prima edizione italiana de Il Cantante Mascherato, show rivelazione della stagione televisiva. Otto cantanti misteriosi, nascosti da imponenti maschere, si esibiranno sul palco sfidandosi, nel tentativo di non farsi riconoscere dal pubblico. Alla base del programma la totale segretezza: nemmeno il regista e il coreografo sanno chi ci sia dietro alle maschere. Leggi la notizia su tv.fanpage

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - matteovagabond : Quindi il venerdì mi guardo il Cantante Mascherato. Ciao ???? -