Il cane condivide l’acqua con il koala assetato: il tenerissimo video diventato virale | VIDEO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Australia, il cane divide l’acqua con il koala assetato: il video diventa virale In questi giorni in cui continuano a imperversare le fiamme in Australia, caldo e siccità mettono a dura prova quegli animali che, con difficoltà, riescono a mettersi in salvo dagli incendi. Ettari ed ettari di distese boschive, infatti, sono state arse e hanno provocato diverse vittime, oltre che danneggiato l’ambiente e l’ecosistema di tantissime specie animali. In questa tragedia, però, non mancano episodi e testimonianze di solidarietà, con tantissimi vigili del fuoco, ma anche civili, che si sono messi in pericolo pur di riuscire a salvare alcuni animali da morte certa. Tra queste testimonianze di solidarietà una davvero speciale arriva da Adelaide: un video, diventato virale sul web nel giro di poche ore, mostra infatti un cane che condivide la sua acqua con un koala molto ... Leggi la notizia su tpi

