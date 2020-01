Il cagnolino abbandonato sulla sponda del fiume (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un gruppo di pescatori stava gironzolando vicino ad un fiume, quando qualcosa ha attirato la loro attenzione. Uno dei pescatori ha visto un cucciolo incagliato, che li stava fissando, da una sponda del fiume. Era completamente solo, spaventato e non sapeva cosa fare. I pescatori sapevano che se non fossero intervenuti subito, il cucciolo sarebbe morto di fame oppure affogato nel fiume. Hanno deciso, quindi, di girare la loro barca e di avvicinarsi a lui. Quando il cagnolino ha visto i pescatori, si è mostrato così felice che ha iniziato a saltare. Era troppo socievole per essere un randagio. Non era difficile capire che qualcuno lo aveva abbandonato e in un posto isolato, condannandolo ad una morte certa. Quando i pescatori erano abbastanza vicino, il cagnolino si è arrampicato su uno dei rami secchi ed è riuscito a raggiungere la barca. Uno dei pescatori ha allungato la mano, per ... Leggi la notizia su bigodino

lore944 : RT @acotrozzi: Asti, salvato cagnolino abbandonato da mesi tra i rifiuti, - Surfiniae : RT @acotrozzi: Asti, salvato cagnolino abbandonato da mesi tra i rifiuti, - Laural21562870 : RT @acotrozzi: Asti, salvato cagnolino abbandonato da mesi tra i rifiuti, -