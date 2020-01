Il 13 gennaio 1968 è il giorno di Johnny Cash alla Folsom Prison, il live nel carcere che diventò un disco (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'arrivo di Johnny Cash alla Folsom Prison non era una cosa di tutti i giorni. Era il 13 gennaio 1968 e quella non era Woodstock: c'era la sicurezza, ma non pattugliava solamente i punti strategici della location. Le guardie stazionavano in ogni angolo e in ogni ingresso, con lo sguardo rivolto ora al palco e ora al pubblico. Il pubblico non era una folla di appassionati seminudi con un'idea di libertà che di lì a poco si sarebbe rivelata fallimentare. Non c'erano ragazzi e ragazze in stato di grazia e non si attendevano squadre intere di star che avrebbero intrattenuto i presenti dal mattino alla notte. Non c'erano, soprattutto, luci colorate sul palco e tanto meno ci si accampava sul fango nella totale libertà di muoversi e ballare. Ciò che mancava, quel giorno, era proprio la libertà. Johnny Cash sfidò questo concetto e dopo ripetute e asfissianti insistenze riuscì a ottenere il ... Leggi la notizia su optimaitalia

