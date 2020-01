I fumetti Dc Comics saranno pubblicati in Italia da Panini (Di lunedì 13 gennaio 2020) Due rivali sotto lo stesso tetto: i fumetti Marvel e Dc Comics saranno pubblicate in Italia dallo stesso editore, Panini. A partire dal 2 aprile 2020, la casa editrice modenese avrà i diritti per la pubblicazione dei Comics dell’universo di Batman, Superman e Wonder Woman, al momento in mano a Rw Lion. Il nostro paese non sarà l’unico in cui avviene, visto che il gruppo Panini pubblica gli eroi Dc anche in Germania e Brasile. Si parte ad aprile con cinque albi Alfa da collezione e lo speciale L’anno del criminale, un fumetto di 32 pagine con tre storie brevi. Ulteriori notizie sul progetto editoriale saranno date più avanti. Un colpo, quello di Panini, che potrebbe rivitalizzare il mercato Italiano dei supereroi Dc, che stanno anche proseguendo la loro corsa sia al cinema che in tv. Panini pubblica infatti da oltre vent’anni i fumetti dei personaggi dell’universo ... Leggi la notizia su wired

