I dubbi della Banca mondiale sull’economia mondiale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il 2020 sarà un anno all’insegna della fragilità e della timidezza delle produzioni e dei mercati. Questo è quanto emerge dalle stime sulla crescita globale della Banca mondiale, dopo aver analizzato le prospettive dei mercati e dei comparti produttivi. Non bastano quindi le promesse di riduzione dei dazi doganali, il nuovo accordo di scambio tra i Paesi nordamericani e i progetti di sviluppo idrico e petrolifero dell’Africa orientale: anche il 2020 non sembra portare ad un rapido e sostanziale miglioramento delle condizioni dell’economia. Pesano le economie occidentali ed in via di sviluppo La contrazione delle stime di crescita derivano soprattutto dall’Occidente del mondo, con gli Stati Uniti che si attendono una crescita dell’1,4% (nel 2019 era stata dell’1,9%) e con l’Europa che non sembra ancora essere in grado di invertire la tendenza ... Leggi la notizia su it.insideover

