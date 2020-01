I dissidi e le tensioni con Kate dietro la rottura di Meghan - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Carlo Lanna Prima del vertice di oggi, la Regina avrebbe chiesto un colloquio con Kate Middleton e la questione si arricchisce di un nuovo dettaglio perchè da quel che sembra i dissidi fra le due duchesse sarebbero più veri che mai Oggi ci sarà il tanto atteso vertice Reale, organizzato dalla Regina Elisabetta, per cercare di scrivere la parola fine al burrascoso royal divorce di Meghan e di Harry. Si crede che al centro delle discussioni ci saranno argomenti molto importanti e particolari: come una vera e propria riorganizzazione di tutta la dinastia dei Windsor. La vicenda però si arricchisce di un nuovo dettaglio. E l’ago della bilancia potrebbe essere proprio Kate Middlton che, fino a questo momento, ha assistito agli eventi con apprensione e preoccupazione. Sì, perché la moglie di William non è stata presa in considerazione in merito alla crisi di famiglia, ma in queste ... Leggi la notizia su ilgiornale

