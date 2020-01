I dettagli e la prima immagine di Mr. Evidence, il primo prodotto Bonelli pensato per fumetti, serie e cinema (Di lunedì 13 gennaio 2020) È stato annunciato a Lucca, con pochi accenni, solo il titolo e l’autore: Mr. Evidence, il primo fumetto Bonelli (linea Audace) scritto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro insieme ad Adriano Barone. Il clamore viene dal fatto che Guaglione e Resinaro sono tra i registi, sceneggiatori e produttori più interessanti che abbiamo in Italia. Hanno realizzato Mine nel 2016 (thriller psicologico con Armie Hammer a basso budget e altissimo tasso di idee), poi hanno prodotto e scritto Ride e molto altro hanno in mente. La notizia è che il loro primo progetto per la carta in realtà non è solo un progetto per la carta. Mr. Evidence, si scopre ora, nasce infatti con l’idea di uno sfruttamento più grande, in linea anche con i nuovi sviluppi Bonelli che recentemente si è aperta al cinema (sono in corso le riprese di Dampyr). Vi presentiamo qui in anteprima la prima immagine del progetto pensato per ... Leggi la notizia su wired

La prima transessuale nel mondo del calcio : arriva la firma sul contratto [NOME - FOTO e dettagli ] : Il calcio riesce a regalare anche storia che non riguardano solo il campo di gioco ma anche la vita privata dei calciatori. Nelle ultime ore si sta parlando molto della storia di Mara Gómez, 22enne attaccante che diventerà la prima donna transessuale a giocare nella prima Divisione femminile argentina. Nel dettaglio la calciatrice ha firma to per il club di Villa San Carlos arriva ndo dai Malvinas, squadra che milita in un torneo regionale. ...

Archiviati 2 problemi per la serie Huawei P30 con la patch di dicembre : dettagli in anteprima : Ancora non è disponibile in Italia, ma l'aggiornamento di dicembre per la serie Huawei P30 inizia già a far parlare di sé. Dopo aver preso in esame alcune promozioni per i potenziali acquirenti degli smartphone, come avrete notato nel corso del fine settimana attraverso la campagna " Huawei Days" di MediaWorld, oggi 30 dicembre è possibile dedicare un approfondimento a tutti coloro che in questi mesi hanno già deciso di dare fiducia al ...

“Prima - durante e dopo”. Cristina Parodi - al settimo cielo per il figlio Alessandro - racconta ogni dettagli o : È già da diverso tempo che Cristina Parodi dimostrava di essere coinvolta in un periodo di profonda nostalgia per la lontananza del figlio Alessandro , 22enne, studente fuori sede, che ha deciso di tagliare il cordone ombelicale e raggiungere Siena e coronare il sogno di una vita. Appena un mese fa Cristina ha pensato di raggiungere il figlio e riabbracciarlo, perché troppa la nostalgia. Anche Cristina pubblica su Instagram il giorno in cui ...

The Mandalorian e Baby Yoda : nella prima stagione si riveleranno dei dettagli sulla creatura : The Mandalorian rivelerà qualche dettagli o della storia di Baby Yoda , come ha confermato lo showrunner Jon Favreau. The Mandalorian rivelerà qualche dettagli o del passato di Baby Yoda durante gli ultimi quattro episodi della prima stagione della serie ambientata nell'universo di Star Wars per la piattaforma di streaming Disney+. Lo showrunner Jon Favreau, intervistato da The Hollywood Reporter, ha infatti parlato della creatura e dei progetti ...

Allerta Meteo - potente tempesta nel weekend : prima forti piogge al Nord-Ovest - poi rischio alluvioni lampo e venti distruttivi al Sud [ dettagli ] : Allerta Meteo – Un altro sistema in rafforzamento prenderà di mira parti dell’Europa centrale e occidentale alla fine di questa settimana, con importanti effetti sull’area interessata. L’area dalla Penisola Iberica alla Francia meridionale e all’Italia dovrà fare i conti con il peggio della tempesta che colpirà i Paesi da domani, venerdì 22 novembre, fino a domenica 24, riporta AccuWeather, autorevole centro Meteo rologico statunitense. ...

“Devo ringraziare Maria De Filippi”. Luciana Littizzetto - il dettaglio privatissimo mai svelato prima : Luciana Littizzetto ha raccontato un retroscena inedito del suo rapporto con Maria De Filippi mai svelato prima. La conduttrice, attrice e comica torinese che insieme a Fabio Fazio è il volto di ‘Che tempo che fa’ è stata ospite di ‘A Raccontare Comincia Tu’, dove a Raffaella Carrà ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata a partire dal legame con la moglie di Maurizio Costanzo e regina di Mediaset. Luciana Littizzetto, che infatti più ...

