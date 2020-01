I delitti del barlume: trama, cast e anticipazioni serie tv (Di lunedì 13 gennaio 2020) I delitti del barlume: trama, cast e anticipazioni serie tv I delitti del barlume: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce Su Sky Cinema Uno torna la serie italiana “I delitti del barlume”: una produzione che mescola sapientemente il genere crime a quello commedy. Proprio quest’ultimo lato riprende molto la tipica comicità nostrana, con protagonisti che ricalcano modelli che hanno già avuto un certo successo (da Boris fino a “Carabinieri”, Don Matteo e il Commissario Montalbano). I delitti del barlume tornano su Sky il 13 e il 20 gennaio La fortunata serie italiana torna il 13/01 e il 20/01 su Sky Cinema Uno con un doppio appuntamento in prima serata. La serie, che trae ispirazione dai libri di Marco Mavaldi “I romanzi del barlume”, torna a grande richiesta dopo un anno dalla messa in onda dell’ultima puntata, Hasta ... Leggi la notizia su termometropolitico

FanclubMalvaldi : RT @SkyCinemaIT: «Ma io ti conosco: non sei il Viviani del BarLume!?» ?? Il Viviani è tornato e vi aspetta il 13 e il 20 gennaio alle 21.15… - FanclubMalvaldi : RT @digitalsat_it: #DonneConLePalle, #IDelittiDelBarLume tornano stasera su @SkyCinemaIT - FanclubMalvaldi : RT @sellerioeditore: Due nuove storie per #IDelittiDelBarlume, ispirate al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi. In onda da lunedì 13 gennai… -