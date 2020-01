“Ho tentato il suicidio”. Il racconto straziante di Katia Ricciarelli. E Silvia Toffanin si commuove (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una vicenda atroce quella che Katia Ricciarelli ha confessato a Silvia Toffanin, nel corso della puntata di Verissimo in cui si è raccontata a tutto tondo, regalandoci qualche aneddoto della sua vita. La soprano, appena entrata in studio, ha rivelato di aver avuto un piccolo incidente che le ha causato problemi ad un ginocchio. Ma sono bastati pochi istanti a far sì che l’artista si sentisse a proprio agio, guardando alcune immagini che Silvia Toffanin aveva preparato per lei. Tutto è partito dopo aver visto un breve riassunto della sua carriera, Katia si è lanciata in un racconto che ha lasciato tutti sconvolti. Quando era ancora giovanissima – aveva appena 18 anni – ha conosciuto a Venezia un monaco benedettino di 33 anni. Con lui ha preso delle lezioni di canto gregoriano, ma ben presto le cose sono precipitate. Mi trattava come una figlia, finì per convincermi che la mia vocazione ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

