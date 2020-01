“Ho deciso così”. Massimo Giletti, cambia vita dopo la morte del padre: la promessa alla mamma (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dieci giorni fa Massimo Giletti ha perso il padre. Una perdita che ha scosso dalla fondamenta il giornalista che adesso torna a parlare. Parole che sanno di promessa quelle di Massimo Giletti, tutte rivolte verso la madre. Emilio Giletti è stata una figura chiave nella vita di Massimo, anche se il loro rapporto non è stato sempre rose e fiori, come confidato da Massimo a Di Più. “Mamma Giuliana sarà il fulcro della nostra famiglia. Tornerò a trovarla più spesso, adesso. Non abbandonerò la tv ma dividerò la mia settimana tra l’azienda di famiglia, con i miei fratelli, e Non è l’Arena. Lo devo a mio padre, alla passione con cui per tanti anni ha mandato avanti la Giletti Spa. Lo devo anche agli operai che per lui erano una grande famiglia”, ha dichiarato Massimo Giletti alla rivista edita da Cairo Editore. Per un paio d’anni padre e figlio non si sono parlati dopo che Giletti ha lasciato ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

