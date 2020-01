“Ho avuto paura”. Orietta Berti, è successo durante Il cantante mascherato. Si scopre solo ora (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il cantante mascherato conquista il popolo del web. La prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci ha suscitato grande curiosità e sui social l’hashtag con il nome della trasmissione è già ‘trend topic’. Nel nuovo show canoro di Rai 1 otto personaggi famosi nascosti da una maschera gareggiano tra loro in una sfida all’ultima nota. A giudicare le esibizioni una giuria formata da cinque elementi, il televoto del pubblico e quello sui social. La reale identità dei concorrenti viene svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. La prima puntata si è conclusa con la sfida tra l’Unicorno e il Mastino Napoletano, vinta da quest’ultimo. A cadere è stata quindi la maschera dell’Unicorno, dietro la quale si celava Orietta Berti. L”usignolo di Cavriago’ non ha nascosto la sua delusione al momento ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

