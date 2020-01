Harry e Meghan Markle, la Regina Elisabetta dà il via libera: «Ok alla loro nuova vita» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Via libera dei Windsor a «un periodo di transizione» verso «la nuova vita» che Harry e Meghan vogliono creare per la loro famiglia. Lo si legge in una nota diffusa dalla corte... Leggi la notizia su leggo

SirDistruggere : Mi fanno una certe tenerezza quelli del “che bravi Harry e Meghan a rinunciare ai lussi e a cercarsi un lavoro”. Le… - MediasetTgcom24 : Gb: Si' della regina alla nuova vita di Harry e Meghan - Agenzia_Ansa : La tristezza di #William 'Ora con #Harry entità separate. Ho tenuto il mio braccio intorno a lui tutta la vita'. Do… -