Harry e Meghan, il commento di Trump: "Faccenda triste, la Regina non se lo merita"

Harry e Meghan, il commento di Trump: "La Regina non se lo merita" Sono passati pochi giorni da quando Meghan e Harry hanno comunicato la loro decisione di rinunciare al titolo reale, facendo infuriare la Regina Elisabetta e provocando imbarazzi a Buckingham Palace: adesso anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dice la sua sulla scelta dei duchi di Sussex. E prende le difese della sovrana britannica. In un'intervista concessa a Fox News, il tycoon ha definito "una faccenda triste" l'attuale situazione nella famiglia reale inglese: "La Regina – ha aggiunto – è una donna fantastica. Non ha mai commesso alcun errore, è stata sempre perfetta". Per questo motivo, ha continuato Trump, "ho un tale rispetto per la Regina per cui non credo che questo genere di cose dovrebbero accaderle. Ma non voglio scendere nei ...

