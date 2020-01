Hannibal 4 resta nel limbo? CBS ordina la serie sequel su Il Silenzio degli Innocenti (Di lunedì 13 gennaio 2020) Hannibal 4 potrebbe subire una battuta d'arresto. La CBS ha ordinato la serie sequel su Il Silenzio degli Innocenti incentrata sul personaggio di Clarice Starling. Il progetto, che vedrà al timone gli scrittori e produttori esecutivi Alex Kurtzman e Jenny Lumet, si chiamerà semplicemente Clarice.Se da un lato gli appassionati lettori dei romanzi di Thomas Harris gioiscono per questa notizia, dall'altra i fan di Hannibal temono che una possibile quarta stagione non vedrà mai la luce. Bryan Fuller, creatore della serie NBC andata in onda dal 2013 al 2015, ha chiarito la situazione via Twitter. In realtà, Fuller e la sua vecchia produttrice esecutiva, Martha De Laurentiis, sono sempre stati interessati a stringere un accordo con la MGM, che attualmente detiene i diritti sul personaggio di Clarice. Tuttavia, al momento non si è mai arrivati a una conclusione.Fuller resta comunque ... Leggi la notizia su optimaitalia

