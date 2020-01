Hakan Sukur: “Erdogan mi ha tolto tutto. Sono costretto a fare l’autista Uber negli Stati Uniti” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Prima suo parlamentare, poi allontanato, infine accusato di aver fatto parte dei golpisti nel 2016 e costretto a fuggire. Così una stelle del calcio turco, Hakan Sukur, oggi è costretto a fare l’autista di Uber negli Stati Uniti per sopravvivere. Quarantotto anni, un passato in Serie A con l’Inter, il Torino e il Parma, tra gli uomini che trascinarono la Turchia fino alla semifinale nei Mondiali 2002, l’attaccante vive a Washington, in fuga dal regime di Recep Tayyip Erdoğan che aveva spiccato un mandato di cattura nei suoi confronti. Ha raccontato la sua disavventura all’edizione domenicale del quotidiano tedesco Welt. Una lunghissima intervista in cui ripercorre i suoi contrasti con il presidente turco e l’inizio dell’incubo, nel 2016, quando viene accusato di aver preso parte al colpo di stato fallito messo in atto da Fetullah Gulen, ex alleato e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

