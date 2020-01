Hakan Sukur, da stella della Turchia ad autista Uber: “Erdogan si è preso tutto” (Di lunedì 13 gennaio 2020) La storia di Hakan Sukur: dai campi di Serie A ad autista Uber La vita di Hakan Sukur, uno dei più grandi calciatori turchi di tutti i tempi con un passato in Serie A e in Premier League, ha preso una piega davvero particolare. Oggi l’ex campione dell’Inter (48 anni) vive negli Stati Uniti e per guadagnarsi da vivere vende libri e guida un Uber per le strade di Washington. “Non mi è rimasto niente – ha spiegato l’ex giocatore al “Welt am Sonntag” -. Erdogan si è preso tutto ciò che era mio: il mio diritto alla libertà, quello di esprimermi e quello al lavoro”. Il motivo? Tutto comincia nel 2008, quando Hakan Sukur decide di smettere di giocare ed entra in politica. Dopo essersi unito al partito di Erdogan ed essere stato eletto nel 2011 in parlamento, l’idillio con l’attuale capo di stato turco svanisce. Sukur infatti era un fedelissimo di ... Leggi la notizia su tpi

