Habemus “The New Pope”. Sorrentino celebra il suo rito nei peccati del Vaticano (Di lunedì 13 gennaio 2020) Secondo il vocabolario Treccani, i rito è quel «complesso di norme, prestabilite e vincolanti la validità degli atti, che regola lo svolgimento di un’azione sacrale». E nelle religioni diventa qualcosa di più. È il tentativo di tradurre in gesti e parole l’inafferabilità di Dio, il mistico che si fonde con secoli di tradizioni. Una cerimonia fuori dal tempo, di cui si precepisce solo una cosa: la sacralità. E nei primi due episodi di The New Pope, trasmessi su Sky la sera di venerdì 11 gennaio, questa sacralità ha un sacerdote e un altare. Il sacerdote è Paolo Sorrentino, e l’altare Città del Vaticano. Il regista premio Oscar è anche ideatore e sceneggiatore, insieme a Umberto Contarello e Stefano Bises, del sequel di The Young Pope. Ed è proprio lui a rirpendere le fila da dove tutto è finito. E lo fa nel modo in cui ci ha abituati negli ultimi lavori, soprattutto La ... Leggi la notizia su open.online

