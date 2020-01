Green deal agrodolce per l'Italia (Di lunedì 13 gennaio 2020) La dimensione della scommessa sta nei numeri. Mille miliardi nei prossimi dieci anni. Ma per portare una quantità così ingente di risorse al mulino dell’Europa verde, Ursula Von der Leyen sa che la scommessa va vinta soprattutto sul piano politico. Perché va bene il ruolo dei privati e va bene anche la promessa di impegno della Banca europea per gli investimenti, ma è il bilancio dell’Unione europea che deve fare da rubinetto. E il bilancio è fatto dalle volontà dei singoli Paesi membri. È da questa variabile politica che dipenderà anche il risvolto Italiano della partita Piano Green per l’Europa. Ad oggi la fotografia dice che la grande questione dello scorporo degli investimenti verdi dal deficit - spinta dal governo Conte - è ancora osteggiata dai Paesi del Nord. Il Green deal, invece, può ... Leggi la notizia su huffingtonpost

