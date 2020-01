Grande Fratello Vip: Salvo Veneziano a rischio squalifica per le gravi frasi su un’altra concorrente (Di lunedì 13 gennaio 2020) Come in ogni edizione, anche in questo Grande Fratello Vip 4 sono arrivate le prime frasi che potrebbero portare uno dei concorrenti alla squalifica. Ieri sera Salvo Veneziano ha fatto delle affermazioni davvero pesanti su Elisa De Panicis. Mentre scherzava con Sergio, Patrick e Pasquale, il pizzaiolo siciliano ha dichiarato: “Allora dico una cosa. Io se fossi stato single, c’era quella piccolina così, tutta trasparente co ’sto culettino. Ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Da staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle le lasci, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla dai. Io sono stato attratto che gli ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”. Il web è diviso, da una parte ci sono quelli che chiedono una squalifica immediata e ... Leggi la notizia su bitchyf

