Grande Fratello Vip, gravi frasi su Paola Di Benedetto – ecco che è successo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip Salvo Veneziano si è macchiato di un’altra uscita infelice sulle donne. Questa volta la protagonista non è Elisa De Panicis, ma l’ex Madre Natura Paola Di Benedetto. La conversazione sarebbe avvenuta fra Salvo Veneziano e Pasquale Laricchia al termine della festa organizzata dai loro coinquilini sabato sera. L’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, parlando di Paola Di Benedetto, avrebbe commentato: “Pensavo fosse più alta, io sono abituato a molto meglio”. E quando Pasquale Laricchia gli avrebbe fatto notare che la Di Benedetto potrebbe essere sua figlia, Salvo avrebbe replicato: “Sì, ma non è mia figlia: deve rimanere solo la pelle”. Il “deve rimanere solo la pelle” sarebbe un modo di dire di Salvo per esprimere una forte attrazione sessuale, ma tuttavia sono frasi bruttissime da sentir dire ... Leggi la notizia su bitchyf

trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -