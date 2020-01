Grande Fratello Vip: Antonio Zequila ha bestemmiato? Il video (Di lunedì 13 gennaio 2020) Antonio Zequila del GF Vip nei guai? Scoppia il caso su una sua presunta bestemmia Antonio Zequila è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 4 poco più di 48 ore fa. E l’attore soprannominato ‘Er mutanda’ si è già fatto subito notare dai numerosissimi telespettatori per i suoi modi di fare, soprattutto nei confronti delle varie concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini. Purtroppo però Antonio Zequila, in queste ultime ore, ha fatto molto discutere anche per un altro fatto assai spiacevole. Cos’è successo? Diversi telespettatori, seguendo la diretta di ieri del reality show sul canale del digitale terrestre Mediaset Extra, hanno notato una sua presunta bestemmia. Per tale ragione questi ultimi si sono immediatamente riversati sui vari social per chiedere l’immediata espulsione dell’attore per aver infranto una regola fondamentale. Davvero Antonio ... Leggi la notizia su lanostratv

