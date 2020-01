Grande Fratello Vip 4: televoto annullato, Salvo squalificato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 i nominati della seconda puntata sono: Patrick Ray Pugliese e Salvo Veneziano. televoto annullato e Salvo squalificato per commenti sulle donne Aggiornamento 13 gennaio: il televoto è stato annullato e Salvo Veneziano squalificato dal Grande Fratello Vip 4. Nella motivazione letta dal GF al concorrente, che si trovava in un lato della casa con altri 3 ex gieffini, gli è stato spiegato che “essere un concorrente comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico che degli altri inquilini.” Salvo è stato squalificato e ha abbandonato immediatamente la casa per alcune espressioni che hanno violato il regolamento e lo spirito del programma. Secondo quanto riportato da gossipblog Salvo ha parlato di Elisa de Panicis definendola “quella piccolina tutta trasparente, co ‘sto culettino, si merita due schiaffi che le devi ... Leggi la notizia su dituttounpop

