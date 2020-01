Grande Fratello Vip 2020: Cristina Plevani difende Salvo Veneziano (Di lunedì 13 gennaio 2020) Cristina Plevani, nelle scorse ore, sui propri social, ha difeso, a spada tratta, Salvo Veneziano. L'ex vincitrice della prima edizione del 'Grande Fratello' (la stessa a cui ha preso parte il pizzaiolo siciliano) ha cercato di fornire la giusta interpretazione delle dichiarazioni dell'amico ai danni di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto: Conosco #Salvo e il suo modo di esprimersi. Queste frasi non esprimono "violenza" come se stesse dicendo che la picchierebbe, è il suo modo colorito per dire che gli fa sesso. Non lo fa con cattiveria, è come se dicesse "la spezzo in due", non è un serial killer. Non esageriamo https://t.co/8mDciTZzr2 — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) January 12, 2020 Grande Fratello Vip 2020: Cristina Plevani difende Salvo Veneziano 13 gennaio 2020 16:35. Leggi la notizia su blogo

