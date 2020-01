Grande Fratello Vip 2020, Aristide Malnati: «I veri amori li ho sempre provati per gli uomini» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Aristide Malnati e Paolo Ciavarro - GF Vip Tempo di confessioni nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per Aristide Malnati. Il “mummiologo” ha infatti parlato a Paolo Ciavarro del suo complicato rapporto con l’amore, ammettendo di essere attratto, seppur per due motivi diversi, sia dalle donne, sia dagli uomini. Nello specifico, Malnati ha spiegato a Ciavarro di provare attrazione intellettuale per gli uomini, ma di sentire un impulso sessuale verso le donne: “Io i veri amori – le vere infa… non infatuazioni ma a livello di intensità sentimentale e intellettuale – li ho sempre provati con uomini, mentre invece le attrazioni carnali le ho sempre provate con le donne, perché sessualmente sono etero, le pulsioni sessuali le provo verso una donna. Ma la Grande partecipazione, la Grande… anche a livello sentimentale… l’ho sempre, li ho ... Leggi la notizia su davidemaggio

