Grande Fratello VIP 2020, Aristide Malnati confessa i suoi piaceri: "Sono attratto dagli uomini ma..." (VIDEO) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Aristide Malnati, tra i più curiosi concorrenti del GF vip 2020, apre una chiacchierata con Paolo Ciavarro nella quale si lascia andare a confessioni private. L'argomento al centro della conversazione Sono le preferenze sessuali, Malnati parla delle esperienze vissute in ambito sentimentale "in alcuni casi Sono fuggito io ma senza un perché, francamente non me lo spiego" ma non solo: Io i veri amori, le vere infatuazioni sentimentali li ho sempre provati con uomini della mia età. Mentre le attrazioni carnali, le pulsioni sessuali le ho sempre provate con donne più giovani. Il mummiologo (da qui il soprannome di 'Mummy') lo qualifica come una 'dicotomia' che a parere di Ciavarro "si può annullare nel momento in cui tu conosci una donna che ha il livello di cultura e di intelletto che tu cerchi". Quali Sono le qualità che una donna deve avere per poter fare breccia nel cuore di ... Leggi la notizia su blogo

