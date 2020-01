Grande Fratello Vip 2020: Antonio Zequila ha bestemmiato? – Video (Di lunedì 13 gennaio 2020) Antonio Zequila con Clizia Incorvaia - GF Vip Al Grande Fratello Vip 2020 potrebbe essere arrivata una bestemmia. Un Video mostra infatti Antonio Zequila pronunciare una frase che, se confermata, potrebbe costargli l’espulsione dal gioco. Durante un dialogo con Andrea Denver, “Er Mutanda” sembra infatti dare il la alla più classica delle imprecazioni. Resosi conto probabilmente dell’errore, Zequila avrebbe cercato poi di correggere il tiro per non dare troppo nell’occhio, pronunciando altre espressioni di quel genere ma non certo meritevoli di espulsione: “Porco ***, porca miseria, porco dinci“. Ascoltato con attenzione il dialogo, quale sarà il destino di Zequila? Un nuovo caso, dunque, dopo quello di Salvo Veneziano e le frasi shock su Elisa De Panicis (ne abbiamo parlato qui). Di seguito il Video postato da un utente su Twitter: Ecco il ... Leggi la notizia su davidemaggio

