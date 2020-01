Grande Fratello, Antonio Zequila ha bestemmiato: il video (Di lunedì 13 gennaio 2020) Antonio Zequila verrà squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip? Dopo le accuse sulla sua presunta bestemmia in diretta tv è emerso un video che confermerebbe l’accaduto. Antonio Zequila: la bestemmia E’ severamente vietato pronunciare bestemmie al Grande Fratello, e già in passato Marco Predolin era stato squalificato dal reality show proprio per aver bestemmiato in diretta tv. Potrebbe seguirlo anche Antonio Zequila che, secondo un video incriminato, nella notte all’interno della Casa più spiata d’Italia avrebbe proprio pronunciato una bestemmia: Ecco il video della bestemmia di Zequila! Oltre ad essere chiarissima, il fatto che provi poi a storpiarla due/tre volte fa capire che si è reso subito conto dell’errore… #gfvip #gfvip3 pic.twitter.com/F5OaUwXnrE — IL MERCANTE (@ILMERCANTE4) January 13, 2020 Non si sa se contro il gieffino ... Leggi la notizia su notizie

trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - GrandeFratello : Eccolo il Privé che ci piace! Tra i mostri sacri del Grande Fratello ed un Fabio Testi che si è integrato decisamen… -