Gran bel gesto di Sarri verso Zaniolo, poi la confessione: “Per mia moglie sono la stessa testa di ca” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giusto in queste ore evidenziare almeno un paio di aspetti riguardanti la conferenza stampa che ha visto protagonista Sarri dopo il posticipo di Serie A tra Roma e Juventus, considerando il fatto che il tecnico ha sottolineato alcuni concetti importanti. Il più importante e apprezzabile si riferisce senza ombra di dubbio a quanto è capitato a Zaniolo durante la partita. L’ala della Roma, infatti, si è rotto il crociato e quasi sicuramente dovrà dire addio anche agli Europei. A tal proposito, c’è un dettaglio riguardante l’allenatore della Juventus che a molti non è sfuggito. La reazione di Sarri all’infortunio di Zaniolo In particolare, nonostante nel corso della partita dell’Olimpico si sia fatto male in modo serio anche un suo giocatore, vale a dire Demiral, Sarri ha voluto mandare i propri auguri in primis al giocatore della Roma. Dettaglio non di poco ... Leggi la notizia su bufale

giusmo1 : Gran bel reportage di @marcomensurati da Kangaroo Island, patria della #biodiversity devastata dagli incendi | Rep… - AlbertZuckerman : RT @raf_rob: Un gran bel libro!La negazione della #Shoah,raccontata con un espediente narrativo provocatorio,é un di cui di quanto viene pr… - Santo1915 : @busty_uk_milf @english_milf Che gran bel culone -