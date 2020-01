Gramigna per eliminare i liquidi in eccesso e combattere la cellulite (Di lunedì 13 gennaio 2020) Quando si parla della Gramigna si inquadra una pianta infestante appartenente alla famiglia delle Graminaceae. Detta anche grano selvatico, si contraddistingue per diverse proprietà che è bene conoscere. Tra queste è possibile citare l’azione antinfiammatoria, ma anche la capacità di favorire la diuresi. Per questo beneficio è necessario fare riferimento al rizoma della pianta, conosciuto con il nome di stolone. I rizomi della Gramigna sono a loro volta contraddistinti dalla presenza di una sostanza nota con il nome di tricitina. Quest’ultima è responsabile della forte efficacia diuretica della pianta. Tornando un attimo all‘efficacia antinfiammatoria – frutto della presenza di sostanze come i polifenoli – ricordiamo che può risultare cruciale nella prevenzione delle infezioni a carico dell’apparato urinario. Come sottolineato dagli esperti di ... Leggi la notizia su dilei

sb_728 : @ElioLannutti Cioè... Se e quando sparano 'alzo zero' su Salvini e la dx, sono nel giusto. Se e quando sparano su M… - mayehmproject : @mariposa034 Vale solo per la gramigna dell'umanità - CCKKI : @MatteoFerrari Errore come premere per errore il pulsante 'nuke'? Eh... mica male! Questo non è il Novacula Occami,… -