Golf, Cameron Smith vince il primo torneo individuale in carriera sul PGA Tour al Sony Open 2020. Battuto Brendan Steele al playoff (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’australiano Cameron Smith ha trionfato nel Sony Open in Hawaii 2020 di Golf, raggiungendo il tanto agognato primo successo della carriera in un torneo individuale del PGA Tour. Il ventiseienne nativo di Brisbane aveva infatti nella propria bacheca l’Australian PGA Championship e il team event dello Zurich Classic 2017 in coppia con Jonas Blixt, ma era rimasto ancora a secco di vittorie in tornei tradizionali e singoli. Sullo storico campo par 70 del Waialae Country Club (Honolulu, Hawaii) l’australiano partiva nell’ultimo giro con tre colpi di distacco e ha dovuto attendere la 72esima buca per riprendere a -11 lo statunitense Brendan Steel, rimandando l’esito dell’evento alla prima buca di spareggio dove gli è bastato il par per alzare le braccia al cielo. La pioggia è stata la protagonista assoluta del weekend, rendendo molto complicata la gestione ... Leggi la notizia su oasport

ScottyCameron_ : Scotty Cameron Golo 5 Putter 34” -