Gli imballaggi di plastica sono il nuovo nemico dell'Europa (Di lunedì 13 gennaio 2020) Alberto Giorgi Il nuovo commissario all'Ambiente Sinkevicius, intervistato dal Die Welt, annuncia che l'Europa vieterà gli imballaggi di plastica Gli imballaggi di plastica sono il nuovo nemico pubblico dell'Unione Europea. Già, perché intervistato dal quotidiano tedesco Die Welt, il neo commissario all'Ambiente, il lituano Virginijus Sinkevicius, ha annunciato che l'Europa ha l'intenzione di vietare l'uso degli involucri monouso. A partire dal 2021, ricordiamolo, l'Ue ha bandito piatti, bicchieri, posate, cannucce, cotton fioc e pallincini di plastica, per tagliare le emissioni di anidride carbonica di 3,4 tonnellate a tutela del clima e dell'ambiente. Il 29enne Sinkevicius, al giornale teutonico, spiega i progetti anti-plastic della Commissione Europea, impegnata a mandare in soffitta per sempre i packaging di plastica, istituendo nuovi paletti per tutti i produttori del ... Leggi la notizia su ilgiornale

franzamazzotti : 'L'Ue vieterà gli imballaggi di #plastica', l'annuncio del nuovo commissario all' #Ambiente - plastotecnica : RT @PolimericaNews: Plastics tax, riciclo e bioplastiche: le perplessità di Assorimap riguardo alla nuova imposta che colpirà gli imballagg… - sercal1 : 'L'Ue vieterà gli imballaggi di plastica', l'annuncio del nuovo commissario all'Ambiente -