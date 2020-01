Gli amori di Aristide Malnati, la confessione a Paolo Ciavarro: “Sono attratto dagli uomini” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip dopo qualche ora dall’ingresso, è tempo di confessioni, di racconti. Ieri in particolare Aristide Malnati ha deciso di aprirsi con Paolo Ciavarro parlando della sua vita sentimentale. L’archeologo ha raccontato delle sue pene d’amore al giovane Ciavarro che ha ascoltato con grande rispetto le parole del suo compagno di viaggio, cercando anche di comprendere i sentimenti e le emozioni di Aristide. Malnati ha confessato di sentire una forte attrazione mentale per gli uomini ma che fisicamente spesso si è sentito più attratto dalle donne. E ha cercato di spiegare questo suo conflitto a Paolo che ha ascoltato con grande attenzione le parole del suo nuovo amico. Aristide Malnati NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP PARLA DEI SUOI amori Ed ecco le parole di Aristide che si confida con Paolo Ciavarro: “In questo momento non ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

