Giulia Salemi svela: "Pronta a condurre ​un programma con Tommaso Zorzi" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Novella Toloni L'influencer italo persiana ha annunciato che nei prossimi giorni debutterà alla conduzione di un format che anticipa "La Pupa e il Secchione e viceversa" in streaming insieme all'amico ex volto di "Riccanza" Giulia Salemi, dopo la partecipazione a "Pechino Express" e "Grande Fratello Vip", è Pronta a condurre una trasmissione tutta sua. La miss italo persiana ha confessato, attraverso un video pubblicato sui social network, che guiderà un nuovo show pre serale insieme al l'influencer e amico Tommaso Zorzi. Il programma sarà l'anteprima de "La Pupa e il Secchione e viceversa" il reality di Paolo Ruffini e Francesca Cipriani, che all'esordio settimana scorsa ha fatto il boom di ascolti. Giulia Salemi e Tommaso Zorzi sono apparsi su Instagram nelle scorse ore per fare l'annuncio: "Amiciui è ufficiale !! Finalmente divento conduttrice insieme alla mia metà ... Leggi la notizia su ilgiornale

CronacaSocial : Giulia Salemi ha un nuovo fidanzato? Ecco con chi è stata paparazzata l'ex di Francesco Monte. LEGGI??… - GM19761 : RT @caroomicheli: Dopo il mio ship Giulia Salemi con questo falso actor e traditore di Monte non shippo più nessuno ve lo dico è migliore p… -