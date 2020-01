Giovane, preparata ed esperta: è Elena Gaggioli il nuovo volto del PD in Emilia Romagna (Di lunedì 13 gennaio 2020) Bologna, 13 maggio 2019 – A volte le rivoluzioni sono silenziose e soprattutto inaspettate. Partono dalle periferie, in questo caso da Porretta Terme, piccola ma nota località dell’Appennino Bolognese dove è cresciuta Elena Gaggioli, il volto nuovo del PD bolognese, che di rinnovamento sente un gran bisogno. A soli 31 anni Elena è già vicesindaco di Alto Reno Terme da 3 anni. Un incarico che è un riconoscimento del suo impegno politico ed amministrativo, ma anche delle sue competenze. La sottolineatura non nasce dal fatto che l’”essere competenti” è diventato un po’ il mantra della politica contemporanea: la questione è che di amministratori che uniscono la visione politica alla conoscenza del territorio e della materia di cui si occupano ce ne sono pochi. Elena Gaggioli ha in tasca una Laurea in Giurisprudenza ed un Master in progettazione di fondi europei: mica male per una ... Leggi la notizia su comunicatistampa

