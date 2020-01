Giornalisti: Filippo Mulè nuovo presidente Ussi Sicilia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Palermo, 13 gen. (Adnkronos) – Filippo Mulè è il nuovo presidente regionale dell’Ussi Sicilia. Il vicecaposervizio del Giornale di Sicilia, già vicepresidente vicario del gruppo di specializzazione dell’Associazione Siciliana della stampa, subentra a Roberto Gueli che a sua volta entra a fare parte del consiglio nazionale dell’Unione stampa sportiva italiana.Confermato il gruppo dirigente del precedente consiglio regionale, integrato dal consigliere Sergio Magazzù nominato vicepresidente. Nel consiglio anche il vicepresidente vicario Nunzio Currenti, il vicepresidente collaboratore Lorenzo Gugliara, il segretario generale Nino Randazzo, il vicesegretario Antonio Foti, i consiglieri professionali Francesco La Rosa e Roberto Urso e il consigliere collaboratore Salvatore Sciuto. Tesoriere Franco Cammarasana.L'articolo Giornalisti: Filippo Mulè nuovo presidente ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

filippo_villani : RT @micheleboldrin: I media italiani, @Corriere in testa, si dedicano con alta frequenza alla pubblicazione di bufale. Son anche controllat… - sardegnarosa : @moonriver1211 Ma perché non chiamano giornalisti giovani e simpatici come Filippo Ferrar - Filippo_KN75 : RT @Ruttosporc: Nella partita di ieri manca un rigore all'Atalanta. Oggi tutti i giornali lo sottolineano. Niente protocolli, niente interp… -