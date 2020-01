Giorgia Meloni ha detto che Pansa ha riletto le pagine più controverse della nostra storia (Di lunedì 13 gennaio 2020) La morte di Giampaolo Pansa ha toccato tutto il mondo del giornalista e della politica. Un maestro impareggiabile quando c’era da descrivere fatti di cronaca, un osservatore della realtà, che riusciva a trasmettere le proprie impressioni come se fossero fotografie. Nell’ultimo periodo, tuttavia, il suo ritratto della Resistenza ha fatto molto discutere, perché – soprattutto nel suo libro Il sangue dei vinti – ne ha offerto una rilettura in toni fortemente critici. LEGGI ANCHE > È morto Giampaolo Pansa, noi vogliamo ricordarlo per il suo articolo sul Vajont Meloni su Pansa: «Rilesse alcune delle pagine più controverse della nostra storia» Proprio a questo si riferisce Giorgia Meloni nel suo immancabile tweet di commiato. «Addio a Giampaolo Pansa – ha scritto –, uno dei maestri del giornalismo italiano. Un grande professionista che ha raccontato ... Leggi la notizia su giornalettismo

