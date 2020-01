Giampaolo Pansa, giornalista rompiscatole e fuoriclasse che ha scritto le ragioni di chi stava “dalla parte sbagliata” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il rosso e il nero. Giampaolo Pansa, morto ad 84 anni, colonna del giornalismo italiano, più noto di recente sul versante corsivista, ma nel passato autentico fuoriclasse come inviato, è riuscito da un libro pubblicato all’altro, nel tempo di uno sfogliare di pagina, in quello che nessun Renzo De Felice, Silvio Bertoldi, o Arrigo Petacco sono riusciti a fare in decine di saggi storici per almeno cinquant’anni. Mostrare nel momento più adeguato possibile le ragioni di chi stava, per dirla alla De Gregori, “dalla parte sbagliata”. Anno 2003. Esce Il sangue dei vinti. L’Italia si catapulta in libreria. E il mondo politico intellettuale riversa su Pansa accuse di tradimento: politico, metodologico, umano. Colui che lavorava da vent’anni nel Gruppo Espresso/Repubblica, lo studente del Monferrato laureatosi in Scienze Politiche a Torino raccontando le gesta partigiane di liberazione “tra ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

mariocalabresi : Se ne è andato Giampaolo #Pansa sbagliato ricordarlo per le polemiche, è stato un grande maestro di come si raccont…

GassmanGassmann : Con la scomparsa di Giampaolo Pansa ,si allontana ulteriormente l'eleganza e la correttezza,nell'analisi politica d…

Corriere : È morto il giornalista Giampaolo Pansa, aveva 84 anni