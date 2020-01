Giallo a ‘C’è Posta Per Te’, gli utenti sui social impazziscono per la sua assenza (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sabato sera è iniziata la nuova stagione di C’è Posta Per Te, il tanto atteso show ideato e condotto da Maria De Filippi. La prima storia, come sempre, è stata dedicata ad un regalo e, per l’occasione, la padrona di casa ha chiamato un ospite internazionale, ovvero Johnny Depp. (Continua…) Una volta entrato in studio l’attore però, sui social è scoppiato il putiferio: dietro di lui, infatti, non è arrivata Olga Fernando, la celebre interprete presente in tutte le storie in cui c’è un ospite straniero. In questo caso Olga è stata sostituita dalla voce di un uomo, non presente in studio, che si è occupato di facilitare la comunicazione tra Johnny Depp e il pubblico. (Continua…) Il nome di Olga Fernando è entrato subito in tendenza su Twitter, classificandosi al sesto posto. Cosa è accaduto ad Olga? Sarà presente nella prossima storia con un ospite ... Leggi la notizia su howtodofor

