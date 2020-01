GF Vip: Salvo Veneziano, Dichiarazioni Forti su Elisa De Panicis! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nella Casa del Grande Fratello in queste ore stanno facendo molto discutere ed indignare le frasi che Salvo Veneziano ha rivolto verso un’altra concorrente Elisa De Panicis, frasi eccessivamente colorite. A prendere le difese di Veneziano è intervenuta anche Cristina Plevani, ma ecco cosa sta succedendo. In queste ore i social sono in rivolta per le frasi che Salvo Veneziano ha rivolto ad Elisa De Panicis. Il Grande Fratello Vip 4 è iniziato da meno di una settimana ma già è successo di tutto ed adesso a gran voce alcuni telespettatori chiedono la squalifica di Salvo Veneziano. Il motivo di tanta indignazione sono le frasi che il concorrente ha rivolto ad Elisa De Panicis mentre chiacchierava con gli altri ex gieffini Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia. Sull’ influencer Salvo ha dichiarato: “Io se fossi stato single… c’era quella piccolina lì, ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

